Гинцбург: от «Спутника V» можно будет отказаться, если назальная вакцина будет давать 100% защиту от коронавируса

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19 февраля 2022, 08:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальную вакцину против новой коронавирусной инфекции необходимо комбинировать с препаратом «Спутник V» для большей эффективности.

Гинцбург пояснил, что если в результате исследования назальная вакцина будет давать 100% защиту от заражения коронавирусом, тогда можно будет отказаться от «Спутника V», но если препарат будет защищать на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое.

При этом замдиректора НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов уже говорил, что назальная вакцина безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. По его словам, препарат будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

Ранее вирусолог Константин Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины от коронавируса для мозга.