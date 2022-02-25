Минобороны Украины попросило жителей Киева передать личные дроны силам территориальной обороны

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25 февраля 2022, 19:12 Источник: ТАСС

дрон, pixabay.com

Министерство обороны Украины в пятницу, 25 февраля, обратилось к жителям Киева, которые располагают дронами, передать вышеуказанные устройства в пользование силам территориальной обороны.

В сообщении граждан призывают отдать свои дроны "опытным пилотам". Также тем, кто умеет пользоваться данными устройствами, предлагают присоединиться к процессу патрулированию Киева.

Ранее сегодня украинский министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что со вчерашнего дня в столице страны уже раздали 18 тысяч автоматов добровольцам территориальной обороны.