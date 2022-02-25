В ПАСЕ анонсировали внеочередную сессию в марте по ситуации на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

25 февраля 2022, 17:23

ПАСЕ, Council of Europe Parliamentary/ Globallookpress.com

Парламентская ассамблея Совета Европы планирует провести в середине марта текущего года внеочередную сессию, чтобы посвятить ее ситуации на Украине и военной операции России по принуждению Киева к миру. Такую информацию сообщает в пятницу, 25 февраля, председатель ПАСЕ Тини Кокс после заседания Объединенного комитета ассамблеи.

«Я проинформировал постпредов стран СЕ о том, что созвал экстраординарную сессию ПАСЕ в середине марта. Данная сессия призвана дать ассамблее возможность в полной мере отреагировать на войну, которая происходит на Европейском континенте», − значится в обращении европарламентария.

Политик подчеркнул в ответе на вопрос об участии российской делегации в предстоящей сессии, что решение об этом будут принимать в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ). В случае, если там решат «приостановить права РФ на участие в любой деятельности органов СЕ», то Москве приглашения не будет.

Одновременно Кокс уточнил, что вечером КМЕС будет решать вопрос о приостановлении полномочий РФ в ПАСЕ, а не об исключении страны из объединения.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 25 февраля, обратился к французскому парламенту и заявил, что санкции Европейского союза затронут самых высоких руководителей Российской Федерации.