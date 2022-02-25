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Макрон заявил, что санкции Евросоюза затронут самых высоких руководителей РФ

, 17:15 Источник: ТАСС

Макрон заявил, что санкции Евросоюза затронут самых высоких руководителей РФ
президент Франции Эммануэль Макрон, Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 25 февраля, обратился к французскому парламенту и заявил, что санкции Европейского союза затронут самых высоких руководителей Российской Федерации.

Эммануэль Макрон отметил, что накануне Совет ЕС принял серию беспрецедентных санкций, которые коснутся РФ и Белоруссии.

По словам французского лидера, рестрикции, в частности, будут затрагивать российских деятелей, среди которых самые высокие руководители Российской Федерации.

Соответствующее обращение Эммануэля Макрона зачитал сегодня председатель Нацсобрания Ришар Ферран.

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