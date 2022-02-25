Чехия прекратила выдачу виз и видов на жительство для россиян

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25 февраля 2022, 16:57 Источник: ТАСС

Прага. Фото: pixabay.com

В качестве ответных мер на военную спецоперацию России в Украине Чехия сообщила о прекращении выдачи виз и временных видов на жительство гражданам России. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям», - заявил Фиала.

В четверг в Латвии представитель Нацблока Рихард Колс выступил на очередном заседании правительства страны с предложением запретить выдачу виз гражданам России.