Чехия прекратила выдачу виз и видов на жительство для россиян

В качестве ответных мер на военную спецоперацию России в Украине Чехия сообщила о прекращении выдачи виз и временных видов на жительство гражданам России. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы [и виды на жительство] нужны по гуманитарным соображениям», - заявил Фиала.
В четверг в Латвии представитель Нацблока Рихард Колс выступил на очередном заседании правительства страны с предложением запретить выдачу виз гражданам России.