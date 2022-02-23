Представитель Нацблока Латвии предложил запретить выдачу виз гражданам России

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23 февраля 2022, 13:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Представитель Нацблока Латвии Рихард Колс выступил на очередном заседании правительства страны с предложением запретить выдачу виз гражданам России.

Политик указывает, что санкции точно будут направлены против финансового и экономического секторов России, а также информационных технологий. Однако он хотел бы, чтобы санкции были введены и в отношении всех граждан России. В частности, Рихард Колс считает целесообразным приостановить выдачу гражданам России туристических виз Евросоюза.

«Как член парламента я хотел бы, чтобы туристические визы были приостановлены как таковые. Надо понимать, что российское общество очень благосклонно относится к политике Кремля. Его поддерживает более 70% населения, считающее, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации, а потому Россия имеет полное право и даже обязанность предпринять ответные действия. Если это позиция широкой общественности в России, то она никак не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны», — сказал Колс, подчеркнув, что для введения таких санкций потребуется согласие союзников, говорит Колс.

Представитель Нацобъединения также поддерживает включение виновных во вторжении на Украину в так называемый черный список.

Он также подчеркнул, что это серьезное испытание для Евросоюза, который должен суметь ввести санкции против России на этот раз в кратчайшие сроки, чем в прошлом, от трех до шести месяцев.

Глава комитета Сейма по европейским делам, представляющая «Для развития/За!» Вита Анда Терауда согласна, что включение такого инструмента в пакет международных санкций можно было бы хотя бы обсудить. Однако она указывает, что запрет на выдачу виз всем гражданам России может быть слишком драконовским, по крайней мере, на данный момент.

Как сообщалось, 22 февраля американский лидер объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

До этого также стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России.

Если честно, то меня стали терзать «смутные сомнения», а может скудоумие – национальная черта латышей? Но общаясь с простыми латвийцами, кстати, и с некоторыми политиками, пришла к выводу, что большинство латышей – здравомыслящие, приятные в общении, умные люди. Почему же «придя» в политику некоторые представители этой национальности глупеют? От сытой жизни? А, может, таких «подбирают» для столь «серьезной» работы?

Данный господин, одержимый русофобией и антисемитизмом, не в состоянии понять, что живущие в России люди далеко не все «путинисты», так же, как и в Латвии не все поклонника «левитса». Более того, выступающий «член» Нацблока что-то может сделать с ценами на газ, электричество для латвийцев? Нет? Тогда, чем он может быть интересен латвийцам? Молодец, г-н Колс, не следует давать визы россиянам! Вообще следует запретить все русское, а гостиницы латвийские «скупят» литовцы и эстонцы! Намедни, открываю латышские СМИ и читаю, что «патриоты Латвии возмущены тем, что в их стране земли, леса, дома, предприятия «скупили» иностранцы!» Так, г-да патриоты, вы же сами выбирали таких «козлов»… ой, простите, «колсов». Нечего на зеркало пенять…

Итак, что предлагает «член» Колс?

Добить латвийскую туристическую отрасль страны, которая и так бьется в агонии. Вот только не следует мне говорить, что туристы из Германии, Швеции и иже с ними приносили в бюджет страны больше, чем российские туристы! Снимите розовые очки! Россияне вам финансово давали жить сыто! Одна «Новая волна» «поднимала» Юрмалу справно!

Что можно сказать?

Не сомневаюсь, что после такого предложения, латвийская туристическая отрасль «возрадуется!» Принимайте, г-да политики, такое мудрое предложение, а вот Эстония, например, на такое не поведется, потому как понимает толк в экономике и потому скупает все хорошее, что осталось в Латвии.

Суть в другом – полное отсутствие дипломатии у подобных политиков, а главное – аналитического ума!

Скажу просто: вылез очередной дурак с предложением… и заживут латыши после такого решения счастливо и богато! В добрый путь!