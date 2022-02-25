Глава ДНР заявил о намерении отменить налоги в освобожденном Донбассе на время восстановления

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25 февраля 2022, 12:04

Глава ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Руководитель Донецкой народной Республики Денис Пушилин сделал заявление о том, что на период восстановления экономики на территории освобожденного Донбасса будут отменены налоги. Информацию сообщает в пятницу, 25 февраля, ДАН.

Денис Пушилин подчеркнул, что освобождение Донбасса от украинских военных формирований скоро завершится. После будет долгий период восстановления экономики на освобожденных территориях бывшей Донецкой области и ДНР. В качестве поддержки власти республики снизят или совсем отменят налоги, а также введут льготное кредитование.

Также глава государства сообщил, что идет подготовка профильных ведомств к выплатам пенсий и иных видов социальных пособий для жителей освобожденных районов республики.

«Мы прекрасно понимаем, что уже в самые ближайшие дни ответственность за выплату пенсий, социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере будет лежать на нас», − подытожил глава ДНР.

Ранее сегодня стало известно, что в отличие от коллективного Запада, ряд государств Латинской Америки поддерживает действия Москвы по восстановлению мира в Донбассе.