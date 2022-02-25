Страны Латинской Америки встали на сторону России

В отличие от коллективного Запада ряд государств Латинской Америки поддерживает действия Москвы по восстановлению мира в Донбассе. Кремль намерен укрепить отношения с Аргентиной, Бразилией и другими верными союзниками глобально.
Дружба с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа приобретает совершенно иной смысл. Эти государства не ушли от ответа по признанию независимости ДНР и ЛНР. В то же время Казахстан, Белоруссия, Киргизия и другие постсоветские республики не спешат с обнародованием политической позиции.
Россия намерена усилить военное сотрудничество со странами Латинской Америки, чтобы противостоять коллективному Западу. В США осознают риски размещения российского стратегического вооружения близ своих границ.
Исторические события 60-х годов прошлого века могут повториться в самое ближайшее время. В Москве больше не готовы играть в дипломатические поддавки с Вашингтоном и НАТО. Страны Латинской Америки в связи с этим могут сыграть решающую роль в противостоянии с Западом.
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