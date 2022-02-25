ВДВ России установили полный контроль над территорией Чернобыльской АЭС

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25 февраля 2022, 11:41

Чернобыльская АЭС, Ukraine. Chernobyl./ globallookpress.com

Российские десантники накануне установили полный контроль над территорией Чернобыльской АЭС. Потенциально опасный объект контролируется войсками ВДВ РФ.

Информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. «Подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС», − значится в пояснении военного. Сделано это, чтобы предотвратить риск ядерной провокации со стороны Киева.

Напомним, ранее Минобороны РФ отметило, что ВС России успешно выполнили поставленные на день задачи по Украине.

В частности, представитель Министерства обороны сообщил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым.