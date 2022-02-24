Генерал Конашенков: российские войска восстановили подачу воды в Крым после выхода к Херсону

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24 февраля 2022, 21:00 Источник: РИА Новости

Игорь Конашенков, фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что выходу российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым.

Конашенков пояснил, что благодаря совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. По его словам, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.

При этом советник главы Крыма рассказал, что подача воды по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и сооружений.

Глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым-24» уточнил, что 25 февраля инженеры ещё раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, поскольку там необходима ручная регулировка напора. Он заверил, что с утра все технические решения будут приняты, работы будут вестись в течение одного дня.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией Украина полностью прекратила подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу в одностороннем порядке. Ущерб от водной блокады полуострова оценили в 1,5 триллиона рублей.