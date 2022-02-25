Президент Украины попросил помощи в обороне у стран «Бухарестской девятки»

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, провёл телефонные переговоры с польским главой Анджеем Дудой и через него передал обращение к государствам «Бухарестской девятки» с просьбой об оборонной помощи.
«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" на счет оборонной помощи, санкций, давления», приводит ТАСС слова Зеленского, выставленные в микроблоге Twitter.
Президент подчеркнул, что Киев нуждается в «антивоенной коалиции».
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам заявил, что диалог между Москвой и Киевом о способах остановки боевых действий должен произойти, начнется рано или поздно.