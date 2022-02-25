Политолог Суздальцев: покладистость президента Украны Зеленского в последние часы поражает

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу украинского президента Владимира Зеленского о переговорах. Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал стремление Зеленского провести разговор с Путиным.
В эфире радио Sputnik эксперт заметил, что покладистость украинского президента в последние часы поражает. Суздальцев напомнил грозные заявления Зеленского.
По словам политолога, Зеленский сейчас, в последние часы, с одной стороны, очень обижен на НАТО, что не вступилось за Украину, а с другой – не против обсуждать два вопроса: вопрос гарантий безопасности страны и ее нейтральный статус.
"Как говорится, здрасьте, вспомнили! Пошел об этом разговор. Хотя раньше Киев постоянно твердил, что будущее Украины – только с НАТО", – подчеркнул политолог Андрей Суздальцев.
Украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам Украины заявил, что диалог между Москвой и Киевом о способах остановки боевых действий должен произойти, начнется рано или поздно.