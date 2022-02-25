Политолог Суздальцев: покладистость президента Украны Зеленского в последние часы поражает

Аргументы Недели → В мире 13+

25 февраля 2022, 10:13

Владимир Зеленский, Tobias Hase/globallook.com

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу украинского президента Владимира Зеленского о переговорах. Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал стремление Зеленского провести разговор с Путиным.

В эфире радио Sputnik эксперт заметил, что покладистость украинского президента в последние часы поражает. Суздальцев напомнил грозные заявления Зеленского.

По словам политолога, Зеленский сейчас, в последние часы, с одной стороны, очень обижен на НАТО, что не вступилось за Украину, а с другой – не против обсуждать два вопроса: вопрос гарантий безопасности страны и ее нейтральный статус.

"Как говорится, здрасьте, вспомнили! Пошел об этом разговор. Хотя раньше Киев постоянно твердил, что будущее Украины – только с НАТО", – подчеркнул политолог Андрей Суздальцев.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам Украины заявил, что диалог между Москвой и Киевом о способах остановки боевых действий должен произойти, начнется рано или поздно.