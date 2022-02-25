В Киеве вооружают добровольцев территориальной обороны: им уже выдано около 10 тысяч автоматов

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25 февраля 2022, 10:22 Источник: ТАСС

Учения отряда территориальной обороны Киева, Dominika Zarzycka/globallook.com

Добровольцы территориальной обороны Киева получили около 10 тысяч автоматов для патрулирования улиц украинской столицы, сообщил вечером в пятницу депутат фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Сегодня буквально за час до эфира я разговаривал с министром внутренних дел господином [Денисом] Монастырским, и он проинформировал, что в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов», - заявил Вениславский в эфире украинского телеканала «Рада».

Он сообщил, что вооруженные добровольцы осуществляют патрулирование улиц Киева. Закон о создании сил территориальной обороны и о национальном сопротивлении вступил в силу на Украине летом 2021 года.