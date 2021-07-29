Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении, который может расколоть Украину

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29 июля 2021, 21:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Законы: о создании сил территориальной обороны и о национальном сопротивлении № 5557, а также об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. штыков № 5558 были подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским, как шаг направленный на углубление конфронтации с Россией. Но, в реальности это решение может расколоть саму Украину и спровоцировать на всей её территории кровопролитную гражданскую войну. Сам принцип строительства территориальной обороны и национального сопротивления очень напоминает структуру националистического подполья, действовавшего на западе УССР в середине прошлого века. То, что подготовка новой структуры ВСУ будет возложена на Силы специальных операций – говорит о многом.

По сути Зеленский, подписав закон № 5557, пошёл на поводу украинских националистов и предоставил им значительную свободу в действиях. Данный инструмент будет задействоваться не только при гипотетической оккупации Россией Украины. В мирное время его можно будет использовать против тех, кто симпатизирует русскому миру или считает себя его частью. Всё указывает, что территориальная оборона или национальное сопротивление будут строиться подобно тому, как создавалось украинское националистического подполье в середине прошлого века. Тактика действий украинских националистов – это жёсткий террор в первую очередь в отношении тех, кто не хотел к ним примыкать или с ними сотрудничать. Учитывая это, страшно представить себе, что будут творить современные украинские наци с инакомыслящими. На какие зверства они пойдут, прикрываясь новым, весьма недальновидно принятым законом? Какие беды обрушатся на тех, кто остался верен Русской Православной Церкви, русским традициям и языку? Напоминаем, что радикально настроенных украинцев не так много. Они составляют не более 10% от всего населения Незалежной. Однако, как видим именно эти 10% проявляют наибольшую политическую активность. Как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. Зарвавшиеся националисты могут спровоцировать мощный социальный взрыв. А это приведёт к расколу страны и гибели украинской государственности.

Конечно же, Зеленский не мог подписать такие законы без одобрения Запада. Вопрос в том, зачем Вашингтону или Брюсселю, другим европейским столицам распад Украины? Пока известно, что Польша претендует на северо-западные территории Незалежной, Румыния – на часть украинской Буковины. Венгрия и Словаки может поделить Закарпатье. Да, это возможно, однако, скорее всего, что суть не в том. Предполагаю, что Украину намечают разбить на зоны влияния с открытым внешнем управлением, тогда Западу уже не будут нужны посредники, в виде бестолковых и вороватых украинских политиков, у которых коррупция в крови. Есть подозрение, что это именно так, потому что, опасения по этому поводу уже высказывали лидеры ОУН и «Правого сектора» (запрещены в России).

Националисты фактически инициировали создание территориальной обороны (ТО и НС) и как называемого националистического сопротивления ещё в 2014 году. Благодаря инициативе Зеленского, всё это мракобесие теперь закреплено в правовом поле. Напоминаем - законопроекты о сём в Верховную Раду поступили из офиса главы государства еще в мае, парламентарии приняли законы №№ 5557, 5558 16 июля, Зеленский подписал его 29 июля, думаю со временем эту дату приравняют к «хрустальной ночи», которую устроили в 1938 году нацисты в Германии. Разница в том, что там преследовали евреев, а на Украине преследуют русских. Более того антирусская идеология в Незалежной возведена в ранг государственной политики Украины, как антироссии.

Что теперь? На реализацию законов с 1 января 2022 года будет выделено 2,5 млрд гривен и это только начальное финансирование. Предусмотрено увеличение ВСУ на 11 тысяч штыков, но это будут, по сути, резервисты. Сейчас у ССО ВСУ сформирована собственная инфраструктура, а численность службы доведут до 15 тыс. штыков. Штаб ССО находится в Киеве (в/ч А0987). Учебные центры расположены: 142-й (в/ч А2772) в городе Бердичев Житомирской области, 140-ой центр (в/ч А0661) размещён в городе Хмельницкий. 73-й морской центр (в/ч А1594) в Очакове (Николаевская область). Сначала командиров и активистов ТО и НС наверняка будут готовить там, для стрельб и минно-взрывной подготовки используют военные полигоны, затем появится новая сеть учебных лагерей, размещённых по территориальному признаку. Обстреливать бойцов сопротивления будут на Донбассе.



Кстати, есть информация о закупке матчасти, вполне пригодной для партизанской войны. По данным военного эксперта Владимира Еронасяна Киев заказал в США 3500 снайперских винтовок Barrett и других марок. Ведётся подготовка снайперов и диверсантов по программе «Орбитал». Обучают украинцев английские и датские инструкторы. Ранее поступала информация о закупке Украиной большого количества взрывчатых веществ и материалов для изготовления в полевых условиях мин и фугасов. Эксперты указывают, что военное руководство Незалежной (видимо под давлением западных партнёров) делает ставку в возможной будущей войне с Россией на диверсантов и террор.

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