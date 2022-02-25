США ввели запрет на полеты своих самолетов над Украиной, Белоруссией и частью России

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25 февраля 2022, 09:53 Источник: ТАСС

Самолет, Daniel Karmann/globallook.com

Соединенные Штаты запретили своим авиакомпаниям совершать полеты в небе над Украиной, Белоруссией и западными регионами России. Соответствующую директиву выпустило Федеральной авиационное управление США (ФАУ).

Как говорится в документе, «запретные зоны для полетов охватывают теперь всю Украину, всю Белоруссию и западные районы России». Российская территория, на которую распространяется запрет, определена в 258 км от границы с Украиной.

Директива обязательна к исполнению для всех без исключения американских авиаперевозчиков. Ранее ФАУ запретило полеты над некоторыми районами Украины в связи «рисками, связанными с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной».

Утром в четверг, после начала военной операции российской армии Украина объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.