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На Украине запретили любые операции с российским и белорусским рублем

, 09:29 Источник: "Интерфакс"

На Украине запретили любые операции с российским и белорусским рублем
Купюра, Svancara Petr/globallook.com

Утром в пятницу Нацбанк Украины сообщил о запрете валютных операций с использованием российского и белорусского рубля из-за военной операции российской армии на территории страны.

Правление Национального банка Украины внесло соответствующие изменения в постановление «О работе банковской системы в период введения военного положения» от 24 февраля 2022 года.

При этом запрещено также выполнение обязательств перед физическими и юридическими лицами, которые находятся в Российской Федерации или Белоруссии.

Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган предположил, что после признания ЛНР и ДНР российский рубль ожидают непростые времена.

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