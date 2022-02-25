На Украине утром прогремели несколько взрывов в разных районах Киева, в Троещине - шесть

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25 февраля 2022, 07:14 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

На Украине в пятницу, 25 февраля, утром в нескольких районах Киева прогремели мощные взрывы. Звуки взрывов зафиксированы в четыре часа 22 минуты (по киевскому времени, 05:22 мск) в Печерском и Голосеевском районах Киева, на Позняках. В районе Троещины украинской столицы раздалось шесть взрывов.

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 24 февраля, утром в ответ на обращение глав признанных Россией ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.

Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Представители Минобороны РФ заявили, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Законы войны жестоки - армия Украины должна быть уничтожена.