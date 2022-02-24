Байден заявил о «полном разрыве» отношений между США и Россией

Президент США Джо Байден в ходе обращения к соотечественникам заявил, что российско-американские отношения ожидает «полнейший разрыв», если Москва продолжит действовать по текущему сценарию.
«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути»,- пояснил он.
Байден отметил, что большинство стран в мире выступают против решения российского руководства. По его словам, Москве предстоят «холодные дни».
Ранее сообщалось, что Байден распорядился о введении санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG, а также против ее руководства.