Байден заявил о «полном разрыве» отношений между США и Россией

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24 февраля 2022, 22:36 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Pignatelli/EUC/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе обращения к соотечественникам заявил, что российско-американские отношения ожидает «полнейший разрыв», если Москва продолжит действовать по текущему сценарию.

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути»,- пояснил он.

Байден отметил, что большинство стран в мире выступают против решения российского руководства. По его словам, Москве предстоят «холодные дни».

Ранее сообщалось, что Байден распорядился о введении санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG, а также против ее руководства.