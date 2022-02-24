Зеленский потребовал от ЕС отключить Россию от SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2022, 21:46

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию ожидает второй пакет жестких санкций со стороны Европейского союза в связи с началом военной спецоперации в Донбассе.

«Пакет дополнительных жестких санкций против России со стороны ЕС на подходе. Обсудил все детали с президентом Франции Эммануэлем Макроном»,- написал политик в Twitter.

Зеленский также потребовал отключить Россию от международной банковской системы SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить «агрессора».

Ранее Зеленский выразил мнение, что спецоперация в Донбассе приведет к опускающимся над Россией новому железному занавесу.