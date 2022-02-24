Зеленский предупредил Россию о новом железном занавесе, который отрезает страну от мира

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24 февраля 2022, 19:28

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что спецоперация на Донбассе приведет к опускающимся над Россией новому железному занавесу.

«Мы слышим сегодня не просто взрывы ракет и гул авиации. Это звук нового железного занавеса, который опускается и отрезает Россию от цивилизованного мира. Наша задача, чтобы этот занавес не прошел по нашей, украинской территории»,- высказал он.

Зеленский считает, что Россия в глазах мирового сообщества превращается в аналог Донецкой народной республики. По его словам, это грозит ей «полной изоляцией», а также утратой всего, что было сделано в стране за последние два десятка лет.

Политик добавил, что если мировые лидеры, «лидеры свободного мира» не помогут Украине сегодня, то завтра война постучится в их двери.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев предлагает вернуться на путь мира.