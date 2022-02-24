Бундестаг: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины

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24 февраля 2022, 17:06

Бундестаг в Берлине, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Военная ситуация на Украине не является поводом для вооруженного противостояния между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией. Такое заявление в четверг, 24 февраля, сделала глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Немецкий парламентарий заявила представителям СМИ в Берлине, что Украина не может рассчитывать на военную помощь западного блока, поскольку не относится к нему. «Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», − цитирует РИА Новости высказывание Штрак-Циммерман.

Ранее аналитики агентства сделали анализ и прогноз дальнейших событий и пришли к выводу, что американцам следовало бы убрать свои войска из Восточной Европы, и откатить ситуацию к 1997 году. Из-за внутренних проблем выполнить наш ультиматум они не решились. Удивительно, если Украиной всё закончится. Скорее всего после Украины будет только перерыв...