СБУ в Киеве массово сжигает документы

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24 февраля 2022, 16:45

СБУ, Sergey Kovalev/ globallookpress.com

В четверг, 24 февраля, стало известно о массовой зачистке документов сотрудниками Службы безопасности Украины. Видеосюжет об этом расположил Telegram-канал «Что происходит».

На кадрах видно, как сотрудники украинской спецслужбы в Киеве массово сжигают документацию. В частности, среди уничтожаемых документов есть личные дела резидентов и агентуры, работающей на территории России, ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно о захвате танка ВСУ. Отмечается, что некая группа, «точно не наши военные», захватила танк ВСУ на выезде из Харькова.