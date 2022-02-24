На выезде из Харькова группа неизвестных захватила танк ВСУ

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2022, 16:13

танк ВСУ, МОЗ Украины/ globallookpress.com

Новый формат войны наблюдается с развитием событий в Донбассе и на Украине. В Telegram-канале депутата Государственной Думы России Михаила Делягина появился репост видео с необычным военным эпизодом.

Отмечается, что некая группа, «точно не наши военные», захватила танк ВСУ на выезде из Харькова.

На видеоролике несколько немолодых людей рассказывают, как им удалось случайно захватить украинский танк, а экипаж захватить в плен.

«Непонятно, кто это в кадре, но точно не наши военные. Никаких пророссийских официальных движений в Харькове тоже не было. Некие «ополченцы» — как и откуда они там взялись непонятно», − комментирует депутат свой пост.

Ранее стало известно, что на сторону Народной милиции ЛНР перешли сдавшие оружие солдаты 57-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, стяжавшей себе очень дурную славу жестоких карателей.