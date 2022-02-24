Украинские военные переходят на сторону ополчения Донбасса

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24 февраля 2022, 14:55

Фото: Соцсети

На сторону Народной милиции ЛНР перешли сдавшие оружие солдаты 57-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, стяжавшей себе очень дурную славу жестоких карателей, сообщает портал EADaily, ссылаясь на информацию, поступившую из ЛНР.

57-я ОМБр имени Костя Гордиенко считается одной из лучших в ВСУ, воюет на Донбассе с 2014 года. Это соединение занимало позиции к востоку от Луганска. Ближе к 20-м числам февраля командиром бригады был назначен разыскиваемый властями ЛНР и ДНР военный преступник Александр Бакулин, бывший командир Президентского полка ВСУ. Свое назначение Бакулин отметил отдачей приказа на обстрел мирных населённых пунктов Донбасса. В ходе этого обстрела погиб военнослужащий Народной милиции ДНР. Символом этой бригады является руна скандинавского бога Тора Тийс, её изображение было на эмблеме 32-й гренадерской дивизии ваффен СС.

Стоит упомянуть, что рядовых и сержантов для службы в этой бригаде набирают контрактников из русскоязычных Херсонской и Николаевской областей. Солдаты этого соединения предпочли не выполнять команд своего командира и командования ВСУ, и перейти на сторону ополчения Донбасса. Массовый отказ украинских военных воевать против своих русских собратьев в случае начала вооружённого конфликта между РФ и Незалежной был давно предсказан российскими военными экспертами. Операция ВС РФ только началась, а это пророчество уже исполняется. Посмотрим, что будет дальше.