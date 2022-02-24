Еврокомиссар Ленарчич: Украина запросила у ЕС экстренную медицинскую помощь

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24 февраля 2022, 15:58

Янез Ленарчич , фото: Zheng Huansong/Xinhua/Globallookpress.com

Комиссар Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янез Ленарчич сообщил, что Украина обратилась к ЕС за экстренной помощью.

Ленарчич написал в Twitter, что Украина через Механизм гражданской защиты Евросоюза обратилась за срочной помощью медицинскими средствами. Еврокомиссар призвал страны немедленно откликнуться с предложениями такой помощи.

Напомним, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Политик ввел на всей территории страны военное положение.

Также глава государства провел переговоры с мировыми лидерами по созданию международной коалиции с целью прекращения российской «агрессии».