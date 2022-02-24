Представитель НМ ДНР Басурин: российских военных в республике нет

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24 февраля 2022, 15:47 Источник: РИА Новости

украинский военный в Донецке, фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в ДНР нет российских военных. По его словам, наступательные операции проводят бойцы военного ведомства.

«На данные момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идет силами народной милиции ДНР»,- пояснил он.

Ранее Басурин рассказал, что войска ЛДНР ведут огонь исключительно по военным объектам ВСУ.

Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По его словам, отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. При этом ударам они не подвергаются.