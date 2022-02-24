Аргументы Недели В мире 13+

Сенатор Цеков о разрыве дипотношений Украины с Россией: «придёт время, у нас будут нормальные дружеские отношения»

, 14:17

Сенатор Цеков о разрыве дипотношений Украины с Россией: «придёт время, у нас будут нормальные дружеские отношения»
Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/ globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оперативно прокомментировал сегодняшнее объявление президентом Украины Владимиром Зеленским о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

По словам Цекова, в действительности «разрывает дипотношения нынешняя власть Украины, которая довела страну до нынешнего состояния». Политик в беседе с RT отметил, что сейчас сам украинский президент фактически олицетворяет все антинародные и антиукраинские силы.

Цеков выразил надежду, что "придёт время,на Украине будет сформирована новая власть — законодательная и исполнительная", "у нас будут нормальные дружеские отношения, какими они были до 1991 года, до того года, с которого на Украине действительно стали формировать антироссийский проект".

Украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.