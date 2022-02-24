ВКС России начинают вторую волну ударов по военной инфраструктуре Украины

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24 февраля 2022, 14:06

Истребители, MOD Russia/ Globallookpress.com

С полудня начался второй этап нанесения ударов с воздуха ВКС России по военной инфраструктуре Украины. Telegram-каналы сообщают о ряде зафиксированных уничтожений оборонной системы Киева.

Отмечается, что первый серьезный авиаудар по военным объектам зафиксирован в пригородах Киева. Ракеты ВКС долетели до Броваров — пригород Киева, где расположены военные объекты ВСУ.

Также, в частности, зафиксирован взрыв в Калиновке, Винницкая область. Здесь также удары пришлись на военные объекты.

Ранее сегодня стало известно, что оборонные ведомства ДНР и ЛНР продолжительное время вели сдерживающие бои по отражению атак со стороны украинской армии. Теперь обе армии провели мобилизацию и сформировали группировку войск и перешли в контрнаступление.