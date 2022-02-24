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Дональд Трамп назвал спецоперацию России в Донбассе «печальным событием для мира»

, 13:00

Дональд Трамп назвал спецоперацию России в Донбассе «печальным событием для мира»
Дональд Трамп, фото facebook.com/DonaldTrump/

«Печальным событием для мира» назвал специальную военную операции России на Донбассе, о которой утром 24 февраля объявил Владимир Путин, бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп выразил уверенность, что этого не должно было никогда произойти, и при его правлении  этого никогда бы не случилось.
Ранее бывший президент США  признание ЛНР и ДНР назвал  гениальным решением президента РФ Владимира Путина.

Трамп отметил, что российский лидер «намерен войти на территорию республик и быть там миротворцем». Предшественник Байдена добавил, что это самые сильные миротворческие силы и Соединенные Штаты  могли бы использовать этот опыт на своих южных границах.

Путина Трамп назвал смекалистым президентом в отличии от Байдена, который обвинил Россию в «неоправданной атаке на украинский народ».

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Общество

Роскомнадзор предупредил об использовании информации о спецоперации на Украине только из официальных источников РФ

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, предупредил СМИ и информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции в признанных Россией ДНР и ЛНР можно использовать информацию и данные, полученные только из официальных российских источников. В ведомстве подчеркнули, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.