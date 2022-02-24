Политолог Марков: российские танки двигаются через Сумскую область в направлении столицы Украины

Российские танки в настоящий момент двигаются через территорию Сумской области в направлении украинской столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал отечественный политолог Сергей Марков.
«Российские танки идут через Сумскую область в направлении Киева. Штаб Нацгвардии, который осуществляет управление неонацистскими отрядами, уничтожен. Основные силы ПВО и ВВС Украины выведены из боевого состояния», — отметил эксперт.
Ранее сегодня министерство обороны России проинформировало, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.