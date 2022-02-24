Минобороны России: средства ПВО армии Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя

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24 февраля 2022, 09:28

Военные учения, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Об этом проинформировало сегодня министерство обороны РФ.

«Минобороны России: средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Также отмечается, что выведена из строя военная инфраструктура авиабаз ВСУ.

Ранее в Telegram появилось сообщение о том, что российские силы в рамках операции на территории соседней страны уничтожили ее Военно-морские силы и высадились на территории их ключевых баз. Данная информация официального подтверждения не получила.