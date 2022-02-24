TG-канал «Сводки ополчения Новороссии»: Россия уничтожила Военно-морские силы Украины

Российская Федерация уничтожила Военно-морские силы Украины. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».
«Военно-морские силы Украины уничтожены. Морской десант в ключевых базах ВМСУ», — говорится в процитированном посте.
Отмечается, что данное сообщение подтверждено тремя источниками.
Также TG-канал написал, что «по всей Украине крылатые и баллистические ракеты уничтожают военную инфраструктуру и стратегически важные объекты».
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.