TG-канал «Сводки ополчения Новороссии»: Россия уничтожила Военно-морские силы Украины

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24 февраля 2022, 07:24 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Российская Федерация уничтожила Военно-морские силы Украины. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Военно-морские силы Украины уничтожены. Морской десант в ключевых базах ВМСУ», — говорится в процитированном посте.

Отмечается, что данное сообщение подтверждено тремя источниками.

Также TG-канал написал, что «по всей Украине крылатые и баллистические ракеты уничтожают военную инфраструктуру и стратегически важные объекты».

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.