НМ ЛНР: украинские военные по всей линии фронта массово отказываются от выполнения приказов и покидают передовые позиции

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24 февраля 2022, 10:41 Источник: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины по всей линии фронта массово отказываются от выполнения приказов и покидают передовые позиции. Об этом заявила Народная милиция ЛНР.

«Военные ВСУ по всей линии фронта в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции!» —процитировал сообщение ведомства Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее в четверг стало известно, что город Счастье и поселок городского типа Станица Луганская, расположенные в Луганской области, перешли под контроль властей ЛНР. Такую информацию сообщил военный корреспондент из Донбасса Юрий Котенок.