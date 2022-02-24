НМ ЛНР: украинские военные по всей линии фронта массово отказываются от выполнения приказов и покидают передовые позиции

Военнослужащие Вооруженных сил Украины по всей линии фронта массово отказываются от выполнения приказов и покидают передовые позиции. Об этом заявила Народная милиция ЛНР.
«Военные ВСУ по всей линии фронта в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции!» —процитировал сообщение ведомства Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее в четверг стало известно, что город Счастье и поселок городского типа Станица Луганская, расположенные в Луганской области, перешли под контроль властей ЛНР. Такую информацию сообщил военный корреспондент из Донбасса Юрий Котенок.