Военкор Котенок: Счастье и Станица Луганская перешли под контроль властей ЛНР

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24 февраля 2022, 09:50 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Город Счастье и поселок городского типа Станица Луганская, расположенные на территории Луганской области, перешли под контроль властей ЛНР. Об этом сообщил военный корреспондент из Донбасса Юрий Котенок.

«Населенные пункты Счастье и Станица Луганская перешли под контроль властей ЛНР», — привел сообщение Котенка Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

В другом посте TG-канал отметил, что Народная милиция ЛНР сбила в районе Счастья беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Ранее в четверг российское министерство обороны проинформировало, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.