НМ ЛНР призвала солдат ВСУ сложить оружие и покинуть Донбасс

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2022, 09:59

Крест, ЛНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Командование Народной милиции ЛНР обратилось к военным украинской армии с призывом сложить оружие и покинуть территорию Донбасса, чтобы избежать жертв в своих рядах.

В частности, заявление об этом сделал официальный представитель военного ведомства Иван Филипоненко. «Я обращаюсь к военнослужащим Вооружённых сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве», − приводит слова военного ЛИЦ.

Ранее с аналогичным призывом к ВСУ обратился официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Российский президент Владимир Путин в своём обращении также заявил, что все военнослужащие ВСУ, которые перестанут выполнять преступные приказы Украины и сложат оружие, смогут покинуть зону боевых действий.