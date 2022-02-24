НМ ЛНР призвала солдат ВСУ сложить оружие и покинуть Донбасс

Командование Народной милиции ЛНР обратилось к военным украинской армии с призывом сложить оружие и покинуть территорию Донбасса, чтобы избежать жертв в своих рядах.
В частности, заявление об этом сделал официальный представитель военного ведомства Иван Филипоненко. «Я обращаюсь к военнослужащим Вооружённых сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве», − приводит слова военного ЛИЦ.
Ранее с аналогичным призывом к ВСУ обратился официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Российский президент Владимир Путин в своём обращении также заявил, что все военнослужащие ВСУ, которые перестанут выполнять преступные приказы Украины и сложат оружие, смогут покинуть зону боевых действий.