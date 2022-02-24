Басурин: армия республик Донбасса обстреливает только военные объекты

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24 февраля 2022, 09:34

Басурин, Alexander Rekun/ Global Look Press

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в четверг, 24 февраля, что Киев намеренно лжет в заявлениях об уничтожении республиканскими силами гражданской инфраструктуры.

В официальном заявлении республиканский военный подчеркнул, что огонь войска ЛДНР ведут исключительно по военным объектам ВСУ.

«Вот эти все заявления, которые делаются украинской стороной, что уничтожаются гражданские объекты — это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины», − отметил Басурин в интервью «Россия-24».

Ранее сегодня стало известно, что артиллерия Народной милиции ДНР атаковала штаб военной операции Украины в Донбассе, расположенный в городе Часов Яр.