Артиллерия ДНР атаковала штаб военной операции Украины в Донбассе, расположенный в городе Часов Яр

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24 февраля 2022, 09:02 Источник: Telegram-канал «Сварщики»

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Артиллерия Народной милиции ДНР атаковала штаб военной операции Украины в Донбассе, расположенный в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Сварщики».

«Артиллерия ДНР ударила по штабу операции Объединенных сил ВСУ в Часов Яре. Штаб, в котором находится все командование ВСУ, управляющее украинскими военными, хорошо горит. Если подтвердят потери, можно считать, что украинский Генштаб потерял управление своими войсками», — говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг появилась информация, согласно которой российская армия атаковала ракетами «Калибр» украинский аэродром Кульбакино, где базировались беспилотники Bayraktar TB2.