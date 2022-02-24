Российская армия атаковала «Калибрами» украинский аэродром Кульбакино, где базировались дроны Bayraktar TB2

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24 февраля 2022, 08:31 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации атаковала крылатыми ракетами «Калибр» украинский аэродром Кульбакино в Николаевской области, где базировались купленные Киевом у Турции беспилотники Bayraktar TB2. Такую информацию разместил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«Ракетами “Калибр” нанесен удар по военному аэродрому Кульбакино в Николаевской области, где находились ударные БПЛА Bayraktar TB2», — говорится в посте, выложенном TG-каналом.

Ранее бывший заместитель руководителя МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российские военные высадились на территории Одессы и перешли границу с Харьковской областью.