Бывший замглавы МВД Украины Геращенко: армия России высадилась в Одессе и перешла границу с Харьковской областью

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24 февраля 2022, 07:58 Источник: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации высадилась на территории Одессы и перешла границу с Харьковской областью. Об этом заявил Антон Геращенко, бывший заместитель главы украинского МВД.



«Подтверждено: армия России высадилась в Одессе и перешла границу с Харьковской областью, сообщает Антон Геращенко. Танковые колонны заходят на Харьков!» — пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее в четверг появилась информация о том, что РФ уничтожила Военно-морские силы Украины. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов TG-канала «Сводки ополчения Новороссии», в ключевых базах ВМСУ был высажен десант.