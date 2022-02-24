Аргументы Недели В мире 13+

Бывший замглавы МВД Украины Геращенко: армия России высадилась в Одессе и перешла границу с Харьковской областью

, 07:58 Источник: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Бывший замглавы МВД Украины Геращенко: армия России высадилась в Одессе и перешла границу с Харьковской областью
Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации высадилась на территории Одессы и перешла границу с Харьковской областью. Об этом заявил Антон Геращенко, бывший заместитель главы украинского МВД.

«Подтверждено: армия России высадилась в Одессе и перешла границу с Харьковской областью, сообщает Антон Геращенко. Танковые колонны заходят на Харьков!» — пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее в четверг появилась информация о том, что РФ уничтожила Военно-морские силы Украины. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении авторов TG-канала «Сводки ополчения Новороссии», в ключевых базах ВМСУ был высажен десант.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram