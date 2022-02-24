Глава МИД Украины Кулеба попросил военной, финансовой и гуманитарной помощи для Киева

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24 февраля 2022, 08:40 Источник: РИА Новости

фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг призвал поставить Киеву оружие, финансовую и гуманитарную помощь. Владимир Зеленский в четверг, 24 февраля, обратился к украинским гражданам и заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

"Мы вводим военное положение по всей территории нашей страны", - сказал Зеленский в обращении к украинцам. Президент Украины заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны.

К украинским гражданам обратился глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он призвал сохранять спокойствие, по возможности сидеть дома. "Ситуация под контролем, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваш мир и доверие к ВСУ на данный момент лучшая помощь", - сказал он.

Ранее Резников сообщил о получении из Латвии важных подарков - боеприпасов и "Стингерс". Он сказал "личное спасибо министру обороны Латвии".

Президент РФ Владимир Путин ранее сегодня выступил с новым обращением и объявил о решении начала специальной военной операции в Донбассе. В своем выступлении Владимир Путин отдельно обратился к военнослужащим Украины, призвал их сложить оружие и идти домой.