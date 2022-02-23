China Digital Times: в китайском интернете запретили критиковать Россию

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23 февраля 2022, 22:18 Источник: "Эхо Москвы"

Мобильный интернет, Пекин, Sheldona Cooper/globallook.com

В Китайском интернете запретили публиковать посты с критикой о России, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на калифорнийский сайт о жизни Китая China Digital Times.

«Никаких прозападных постов, никаких постов с критикой России. Все материалы должны быть просмотрены нами [отделом пропаганды] перед публикацией», — сообщает сайт со ссылкой на приказ отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая.

При этом отмечается, что все интернет-СМИ могут размещать только ту информацию, которая уже была опубликована в «Синьхуа», «Жэньминь жибао» или CCTV. Новостные агентства и аккаунты в социальных сетях должны публиковать только официально одобренные комментарии, говорится в приказе.

Ранее во вторник Washington Times в своей публикации предположила, что Китай поддержит Россию в отношениях с Украиной.