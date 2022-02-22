Washington Times: Ожидается, что Китай поддержит Россию в отношениях с Украиной

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22 февраля 2022, 16:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Совместное китайско-российское заявление, опубликованное в Пекине ранее в этом месяце, было близко к открытой поддержке Китаем действий России против Украины. Скорее всего, лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили эту проблему заранее и пришли к взаимопониманию. Об этом пишет американское издание Washington Times (WT).

WT строит свои предположения, исходя из ранее поступившего в прессу сообщения: «Китайская сторона с пониманием относится и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения о создании долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе». WT также подчёркивает, что президент России Владимир Путин объявил в понедельник, что признает два региона восточной Украины в качестве независимых государств, подчеркнув, что к этому его привёл отказ Запада принять во внимание декабрьские требования Москвы о гарантиях безопасности.

В Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в понедельник поддержал требование России о прекращении расширения НАТО, сославшись на совместное заявление, опубликованное после встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 4 февраля. Однако министр иностранных дел Китая Ван заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные, что Пекин выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, которая является крупным торговым и инвестиционным партнером Пекина. Почему-то Поднебесная в слух не вспоминает, что Киев вульгарно «кинул» её в сделке с продажей завода «Мотор Сич». В 2017 году Пекин воспринял, отказ Киева завершить процесс передачи предприятия, как национальное оскорбление, нанесённое Украиной - Китаю. Кстати, по искам Незалежная должна выплатить Поднебесной 3,6 млрд долл., но делать это отказывается. Так что, говоря фигурально, у Пекина реально есть на Киев «зуб». А все заявления по поводу поддержки целостности Украины — это просто лирика. Москва могла в приватном разговоре предложить Пекину нечто привлекательное, после раздела Украины.



Американское издание Wall Street Journal (WSJ) обратило внимание на тот факт, что семь членов Политбюро Коммунистической партии Китая в последние дни исчезли из поля зрения. WSJ также сообщает, ссылаясь на свои источники, что партийная верхушка КНР обсуждает, как далеко Пекин может зайти в поддержке действий России против Украины.

Председатель Си, столкнувшийся со своими собственными экономическими проблемами дома, ранее в этом месяце сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что он поддерживает путь диалога для разрешения кризиса, но не отказался от своего союза с Россией в противодействии расширению НАТО. При этом китайский лидер опасается, что открытая поддержка вторжения России на Украину еще больше насторожит Европу, затруднит торговые связи и помешает Китаю стать доминирующей мировой державой.

Учитывая противоречивую информацию, поступающую из КНР, аналитики правительства США и частные службы безопасности говорят, что прямая китайская поддержка России маловероятна. Вместо этого Пекин, скорее всего, окажет необъявленную поддержку России через косвенное сотрудничество.

Американские спецслужбы считают, если российские Вооруженные силы перейдут границу Украины, Москва будет вынуждена привести и свои войска на Дальнем Востоке в состоянии боеготовности, из-за опасения, что США и их союзники начнут наступательные действия на этом ТВД. Начало боевых действий НОАК против тех же акторов вблизи Тайваня, Японии и в Южно-Китайском море позволило бы Москве перебросить больше сил на Украинский фронт.

Также ожидается, что пропагандистская сеть Китая не будет открыто выступать в поддержку российских военных операций против Украины, а сосредоточится на критике США и их союзников за разжигание российско-украинского кризиса. Со стратегической точки зрения Китай будет стремиться предотвратить международные дебаты по этой проблеме, чтобы Пекину не пришлось официально выбирать чью-то сторону.

Западные санкции, введенные против России, будут чувствительны для экономики РФ, и ожидается, что Китай придет на помощь Москве, оказав необходимую поддержку ресурсами и финансами. Это, кстати, поможет Китаю усилить влияние не только на Россию, но и на большую часть Евразии.

В пику вышесказанному бывший сотрудник Госдепартамента США Джон Дж. Ткачик, заявил: «Китай даже не пытается найти золотую середину. Это фарс, который китайские пропагандистские органы распространяют среди иностранных корреспондентов в Китае смехотворен. Это дезинформация, которая всегда работает, потому что западные политики и публика отчаянно хотят в нее верить… Китай полностью поддерживает сегодняшнюю стратегию Путина в отношении Украины, потому что она полностью совпадает с позицией Китая в отношении Тайваня… Путин прекрасно понимает, что, прицепив свой вагон к китайскому локомотиву, он и Россия оказываются в стратегической милости Пекина… Но он считает это приемлемым риском».