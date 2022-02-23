Newsweek: Зеленский предупрежден о российском «вторжении» на территорию Украины в течение ближайших 48 часов

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23 февраля 2022, 21:48 Источник: "Свободная пресса"

Военные учения «Запад-2021», MOD Russia/globallook.com

Президент Украины предупрежден о высокой вероятности того, что в ближайшие двое суток произойдет вторжение российских войск на территорию страны, сообщил в среду американский журнал Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США», - приводит слова источника издание.

Это уже не первая попытка американских источников назвать точную дату российского «вторжения». Ранее говорилось о 16 февраля. Затем издание Politico написало о возможном «нападении» РФ на Украину после 20 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации «фейком».