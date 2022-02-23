Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести чрезвычайное положение на территории Украины с 24 февраля

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23 февраля 2022, 20:04 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором предлагается Верховной раде ввести в стране с нуля часов 24 февраля чрезвычайное положение. Документ опубликован на официальном сайте Рады.

ЧП будет действовать в течение 30 дней на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Во время ЧП будет ограничена свобода передвижения, установлен особый режим въезда и выезда, вводится запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок. Предусмотрено также введение комендантского часа, запрет военнообязанным менять регистрацию без разрешения военкомата. Будет ограничено распространение «дестабилизирующей» информации.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности разорвать дипломатические отношения с Россией после признания Донецкой и Луганской народных республик.