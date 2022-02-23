Украинские военные подорвали свой понтонный мост у занятой осенью Старомарьевки в «серой зоне» Донбасса

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23 февраля 2022, 19:17 Источник: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Понтонный мост у села Старомарьевка, взорванный ВСУ, фото: Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвали свой понтонный мост у занятого осенью села Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса. Об этом со ссылкой на и.о. министра информации ДНР Даниила Безсонова написал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

В конце октября прошлого года стало известно, что ВСУ вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения в Донецкой области.

«Как только запахло жареным, украинские военные сами взорвали мост в Старомарьевке. Причем, судя по характеру повреждений, еще и не с первой попытки. Рядом ни воронок, ни следов осколков», — процитировал TG-канал Даниила Безсонова.

По его словам, «еще пару месяцев назад» киевские силовики «с пафосом строили этот мост и рассуждали об очередном жабьем прыжке и будущем форсировании реки».

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео, где запечатлен удар ракетами ДНР по технике армии Украины на юге Донбасса.