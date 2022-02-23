Украинские военные подорвали свой понтонный мост у занятой осенью Старомарьевки в «серой зоне» Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвали свой понтонный мост у занятого осенью села Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса. Об этом со ссылкой на и.о. министра информации ДНР Даниила Безсонова написал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».
В конце октября прошлого года стало известно, что ВСУ вошли в Старомарьевку, которая находится в «серой зоне» на юге линии разграничения в Донецкой области.
«Как только запахло жареным, украинские военные сами взорвали мост в Старомарьевке. Причем, судя по характеру повреждений, еще и не с первой попытки. Рядом ни воронок, ни следов осколков», — процитировал TG-канал Даниила Безсонова.
По его словам, «еще пару месяцев назад» киевские силовики «с пафосом строили этот мост и рассуждали об очередном жабьем прыжке и будущем форсировании реки».
Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео, где запечатлен удар ракетами ДНР по технике армии Украины на юге Донбасса.