Военкор Поддубный выложил видео удара ракетами ДНР по технике армии Украины на юге Донбасса

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23 февраля 2022, 12:27

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлен удар противотанковыми управляемыми ракетами ДНР по технике Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Данные кадры выложил в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Как ПТУРили украинскую технику на юге ДНР», — прокомментировал размещенный им ролик журналист.

Когда была проведена эта атака, Поддубный не уточнил.

Ранее в среду сообщалось, что бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков призвал Россию разделить Украину на части и лишить ее армии с целью принуждения к миру. По мнению Стрелкова, РФ следует осуществить «нейтрализацию» соседней страны.