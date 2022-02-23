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Военкор Поддубный выложил видео удара ракетами ДНР по технике армии Украины на юге Донбасса

, 12:27

Военкор Поддубный выложил видео удара ракетами ДНР по технике армии Украины на юге Донбасса
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором запечатлен удар противотанковыми управляемыми ракетами ДНР по технике Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Данные кадры выложил в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Как ПТУРили украинскую технику на юге ДНР», — прокомментировал размещенный им ролик журналист.

Когда была проведена эта атака, Поддубный не уточнил.

Ранее в среду сообщалось, что бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков призвал Россию разделить Украину на части и лишить ее армии с целью принуждения к миру. По мнению Стрелкова, РФ следует осуществить «нейтрализацию» соседней страны.

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