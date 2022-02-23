Военкор Руденко опубликовал кадры уничтожения бойцами ДНР арткорректировщика армии Украины под Горловкой

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23 февраля 2022, 09:49

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Опубликованы кадры уничтожения бойцами ДНР арткорректировщика Вооруженных сил Украины под Горловкой. Видео разместил в своем Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

«Уничтожение арткорректировщика 95-й одшбр ВСУ на Горловском направлении 21.02.2022. Именно оттуда шел огонь по Горловке», — прокомментировал выложенный им ролик журналист.

Как сообщалось ранее сегодня, Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии» проинформировал, что Украина уничтожает инфраструктуру города Счастье Луганской области и готовит его к сдаче войскам ЛНР. Согласно данным канала, из населенного пункта сбежали администрация и полиция.