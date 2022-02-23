Новый теракт произошел в Луганске

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23 февраля 2022, 07:10 Источник: Telegram

место взрыва, t.me/LPR_JCCC

У троллейбусного депо в Луганске прогремел взрыв. Соответствующую информацию предоставили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что в Луганске произошел очередной террористический акт. Уточняется, что взрыв прогремел в 04.15 в районе троллейбусного депо. Отмечается, что в настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб и правоохранители.

Напомним, во вторник, 22 февраля, стало известно, что в центре Донецка прогремели три взрыва.