В центре Донецка прогремели три взрыва

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что в центре Донецка слышны звуки взрывов. Соответствующую информацию предоставил сегодня корреспондент РИА "Новости", находящийся на месте происшествия.
Предполагается, что как минимум три взрыва боеприпасов произошли в восточной части Донецка.
Напомним, вчера вечером президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой Народных Республик и подписал соответствующие указы. Политик также поручил обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР.