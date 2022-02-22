В центре Донецка прогремели три взрыва

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22 февраля 2022, 17:38 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что в центре Донецка слышны звуки взрывов. Соответствующую информацию предоставил сегодня корреспондент РИА "Новости", находящийся на месте происшествия.

Предполагается, что как минимум три взрыва боеприпасов произошли в восточной части Донецка.

Напомним, вчера вечером президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой Народных Республик и подписал соответствующие указы. Политик также поручил обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР.