Эксперт Юлин увидел в новой стратегии США попытку «расчленить Китай»

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22 февраля 2022, 16:57

Белый дом в Вашингтоне, White House/ Globallookpress.com

Геополитическая картина на сегодняшний день складывается таким образом, что противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки практически неизбежно. Свою точку зрения по этому поводу высказал в интервью РЕН-ТВ военный историк Борис Юлин.

Связано это с экономическими успехами Пекина. По мнению эксперта, «КНР сейчас находится в состоянии экономического роста». Промышленные циклы страны вывели ее на первое место по производству и на второе после США место в сфере оказания услуг. Вашингтон такая позиция проигрышных гонок за титул мирового гегемона не устраивает. Для этого атлантисты в настоящий момент создают, по словам Юлина «определенный блок против Пекина».

Чтобы не допустить континентального укрепления Поднебесной, США готовы устраивать провокации между Пекином и Москвой, и Тайвань вооружать, и строить некие блоки в Тихоокеанском регионе.

«Тайвань, как государство, сейчас юридически не существует. То есть это часть Китая. В ООН, например, нет представительства Тайваня. Очень мало стран признали его, как государство», − подчеркнул Юлин, напомнив, что до недавнего времени и Тайвань себя называл частью Китая. А нынешнее его «отпочкование» станет попыткой ослабить КНР. «Это, по сути, расчленение Китая», − отметил историк.

Ранее сегодня глава МИД КНР Ван И предостерег США об опасности «полномасштабной конфронтации» между государствами.